Mgły, opady i tylko 4 stopnie w najcieplejszym momencie dnia

Za sprawą wyżu znad Białorusi w Polsce dominować będzie pochmurna, wilgotna i mglista aura. Będzie również zimno. Temperatura maksymalna w wielu miejscach wyniesie tylko kilka stopni powyżej zera.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska pozostaje pod wpływem układu wyżowego z centrum ulokowanym nad Białorusią, w umiarkowanie chłodnej masie powietrza polarnego - mówi ekspertka tvnmeteo.pl, synoptyk Arleta Unton-Pyziołek. - Typowe dla wyżu procesy osiadania powietrza utrzymują wilgoć i zanieczyszczenia przy ziemi, umożliwiając formowanie się mgieł i zamgleń oraz utrzymywanie cienkiej i nisko zalegającej warstwy chmur stratus, jednak wraz z napływaniem od południowego zachodu nieco cieplejszego i suchszego powietrza, pojawia się szansa na pęknięcia w warstwie chmur i rozpogodzenia na południu, zachodzie oraz w centrum kraju - dodaje Unton-Pyziołek.

Jak zaznacza ekspertka, w nadchodzących dniach umocni się wał wyżowy, sięgający od Wysp Brytyjskich po Rosję, niosąc sporo chmur, mgły oraz chłód. Polska pozostanie w jego zasięgu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pochmurny i mglisty długi weekend

Weekend rozpocznie się od pochmurnej i mglistej soboty. W ciągu dnia na południu, zachodzie i w centrum kraju pojawią się przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie wschodni i południowy, słaby, umiarkowany.

W niedzielę dominować będzie pochmurna i mglista aura z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami w ciągu dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowo-wschodnich kierunków.

Pochmurno i mgliście z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami będzie również w poniedziałek. Na Pomorzu wystąpią słabe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju do 9-10 st. C na Pomorzu i Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek niebo nad Polską będzie przykryte chmurami. Pojawią się mgły, a na południu i w centrum kraju przejaśnienia Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Pochmurno i mglisto będzie także w środę. Na Pomorzu pojawi się słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podkarpaciu, przez 5 st. C w centrum kraju do 7 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami na zachodzie i północy dość silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl