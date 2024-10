Korzystajcie ze słońca. Idą zmiany

Żegnamy się z dniami wypełnionymi słońcem. Od następnego tygodnia na niebie będzie dużo chmur, z których chwilami popada deszcz. Zrobi się też nieco chłodniej.

- Wyż, który przez wiele ostatnich dni kształtował pogodę w naszym kraju odsunie się dalej na wschód. Polska znajdzie się w zasięgu płytkiej zatoki niskiego ciśnienia, a front atmosferyczny znad Niemiec będzie się kierował w stronę Pomorza Zachodniego. Drugiego dnia weekendu poranne mgły powinny szybko zanikać, a następnie niebo stopniowo się przejaśniać - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

W niedzielę o poranku na północy i zachodzie kraju będzie mglisto. W ciągu dnia na przeważającym obszarze Polski prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a wieczorem w rejonie Pomorza Zachodniego pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-15 stopni Celsjusza na północy kraju do 18-19 st. C na południu. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni.

Dużo chmur i trochę deszczu

- W następnym tygodniu Polska znajdzie się ponownie w polu podwyższonego ciśnienia, a z zachodu będzie napływać nieznacznie chłodniejsze powietrze znad Atlantyku - zapowiada synoptyk. To poskutkuje przeważnie dużym i całkowitym zachmurzeniem, lokalnie ze słabymi opadami deszczu i mżawki.

Poniedziałek w większości kraju będzie pochmurny z przejaśnieniami. Lokalnie, zwłaszcza w zachodnich regionach, słabo popada deszcz lub mżawka. Na termometrach w najcieplejszej chwili dnia zobaczymy od 11-12 st. C na północy do 15-16 st. C na południu kraju. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami na południu Polski. W niektórych miejscach na zachodzie i w centrum możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 11 st. C w rejonie Suwalszczyzny do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zachodni.

Nieco chłodniej

Na środę prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie, choć wystąpią też rozpogodzenia. Lokalnie w północnych regionach może słabo popadać deszcz. Termometry pokażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr, tylko na Wybrzeżu w porywach dość silny.

W czwartek będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Słabe opady deszczu mogą pojawić się na wschodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl