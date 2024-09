Idą ulewy i silny wiatr. Ostrzeżenia dla części kraju

czytaj dalej

Supertajfun Yagi, najsilniejszy cyklon tropikalny w tym roku na kontynencie azjatyckim spowodował najpoważniejsze zniszczenia w Wietnamie. Co najmniej 21 osób zginęło, podnosząc całkowitą liczbę ofiar śmiertelnych żywiołu do 45. Zniszczone zostały dziesiątki domów i pojazdów oraz tysiące hektarów upraw. Choć siła żywiołu osłabła, to nadal niesie on zagrożenie powodziami.