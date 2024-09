Ulewy nad Polską. Gdzie pada, gdzie prognozowane są największe opady

Gdzie pada deszcz w Polsce? Nad naszym krajem przemieszcza się strefa opadów związana z niżem genueńskim Boris. Sprawdź, gdzie prognozowane są najobfitsze opady deszczu.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się w strefie pofalowanego frontu, rozciągającego się w postaci podkowy nad południowo-zachodnią i zachodnią częścią kraju, od Beskidu Śląskiego przez Opolszczyznę, Sudety, Kotlinę Kłodzką. Pada także w pasie od Wielkopolski po Pomorze i Wybrzeże.

Pas deszczu związany jest z niżem genueńskim, którego centrum znajduje się obecnie w rejonie pogranicza Węgier Austrii i Słowacji, a związane z nim ulewy rozciągają się w zachodniej tylnej części wiru powietrza, nad zachodnimi Węgrami, Austrią, Słowacją i Czechami.

W Polsce mocniej padać zaczyna w Beskidzie Śląskim, Sudetach, na Przedgórzu Sudeckim oraz miejscami w centrum Wielkopolski.

Opady mają natężenie 10-30 litrów na metr kwadratowy na godzinę.

Mapa i radar opadów:

Prognozy na kolejne dni

Niż genueński Boris przyniesie do Polski niezwykle obfite opady deszczu. Na południu i południowym zachodzie kraju padać ma nieprzerwanie przez najbliższe cztery doby. Do poniedziałku może spaść nawet 350 litrów na metr kwadratowy, czyli tyle, ile zwykle pada przez pół roku. To sumy opadów, które mogą doprowadzić do podtopień i powodzi.

Piątek 13.09

Najwięcej deszczu spadnie w województwach: dolnośląskim i opolskim (do 50 l/mkw.), śląskim (do 30 l/mkw.), wielkopolskim, lubuskim i małopolskim (do 20 l/mkw.).

Opady deszczu obejmą także regiony Pomorza oraz centrum kraju. Wysoko w Sudetach oprócz samego deszczu spadnie także deszcz ze śniegiem, na Śnieżce - śnieg.

Sobota 14.09

Sobota przyniesie intensywne opady deszczu, na południu okresami o natężeniu silnym, a na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce - przejściowo nawalnym. Największe sumy opadów prognozowane są w województwach: śląskim i małopolskim - do 60 l/mkw., opolskim i podkarpackim - do 50 l/mkw., dolnośląskim i świętokrzyskim - do 40 l/mkw., łódzkim - do 35 l/mkw., lubelskim - do 30 l/mkw.

W pierwszy dzień weekendu deszczowo będzie także na wschodzie, południowym wschodzie oraz w centrum kraju. W ciągu doby może spaść od 15 do 50 l/mkw.

Niedziela 15.09

W niedzielę opadów do 60-80 l/mkw. możemy spodziewać się w województwach dolnośląskim i opolskim. Około 30 l/mkw. wody spadnie w województwach wielkopolskim i lubuskim.

Poniedziałek 16.09

W poniedziałek fala deszczu osłabnie i będzie przemieszczać się w regionach południowej, wschodniej i centralnej części kraju. Największe sumy opadów mogą sięgnąć 10-15 l/mkw.

