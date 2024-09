Kolejne dni przyniosą kontynuację słonecznej, gorącej i letniej aury. Trochę inaczej zapowiada się weekend - sobota i niedziela przyniosą więcej chmur, a miejscami można spodziewać się niewielkich opadów deszczu.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, nadal pozostajemy pod wpływem ogromnego wyżu, który rozciąga się od Morza Białego na północy Rosji aż po Kazachstan.

- Ten wyż kieruje do nas gorące, suche powietrze i jednocześnie blokuje przemieszczanie się z zachodu w głąb kontynentu frontów atmosferycznych. Z tego powodu w dalszym ciągu będzie pogodnie i dużo cieplej niż zwykle na początku września, z małymi szansami na niewielkie, lokalne opady deszczu w weekend - dodał synoptyk.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek w całej Polsce będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni Celsjusza w Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie, przez 29 st. C w Warszawie, do 31 st. C w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, powieje ze wschodu.

Piątek także zapowiada się sucho i gorąco. Termometry pokażą od 27 st. C na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie do 30 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na południu kraju możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na Śląsku i w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. W pozostałych regionach nadal będzie pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 27 st. C na Mazurach do 30 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Niedziela na zachodzie kraju zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym, a nawet dużym. Możliwe są przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach będzie sucho i bez opadów. Termometry wskażą od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Co przyniesie początek nowego tygodnia?

Poniedziałek w całej Polsce zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Mazurach i Podlasiu do 29 st. C na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nadciągnie z południowego wschodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl