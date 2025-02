Dostawa ciepła znad Morza Śródziemnego, a potem zwrot akcji. Pogoda na 5 dni

W najbliższych dniach czeka nas zmienna pogoda. W pierwszej połowie tygodnia będzie dość ciepło, bo do 10 stopni Celsjusza. W niektórych regionach spadnie słaby deszcz. W okolicach weekendu czeka nas zmiana w pogodzie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska pozostaje jeszcze na skraju rozległego wyżu znad wschodniej i południowo-wschodniej Europy. Ciśnienie jednak spada, gdyż kraj od zachodu dostaje się pod wpływ układu niżowego Paul znad północnego Atlantyku i tworzącego się na jego obrzeżach mniejszego niżu Quincy znad zachodniej Europy - mówi Arleta Unton-Pyziołek, synoptyczka tvnmeteo.pl.

W konsekwencji nad północno-zachodnie regiony Polski wkroczy we wtorek chłodny front atmosferyczny z niewielkimi opadami deszczu. Przed nim napłynie nad kraj łagodne i bardzo wilgotne powietrze znad zachodniej części Morza Śródziemnego.

Opady deszczu ze śniegiem i wahania temperatury

W kolejnych dniach nad Polską mają przemieszczać się płytkie zatoki niżowe z frontami atmosferycznymi. niosącymi na ogół słabe opady deszczu, przechodzące pod koniec tygodnia w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Od piątku ciepłe masy powietrza będą wypierane przez płynące z północnego wschodu zimniejsze masy powietrza polarnego.

- Jeszcze w pierwszej połowie tygodnia temperatura lokalnie na południu może przekroczyć 10 stopni Celsjusza, ale w drugiej połowie spadnie o kilka stopni. Wchodzimy w termiczne przedwiośnie, z temperaturą średnią dobową zawierającą się między 0 a 5 stopni Celsjusza - dodaje ekspertka.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Na termometrach nawet 10 stopni Celsjusza

We wtorek nad ranem pojawią się liczne mgły i zamglenia. Na zachodzie i Pomorzu będzie pochmurno, okresami spadnie słaby deszcz do 2 litrów na metr kwadratowy. Poza tym w ciągu dnia wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia, szczególnie na wschodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami na wschodzie, a na Pomorzu, zachodzie oraz południowym zachodzie słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Termometry pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Kolejny dzień zdominuje duże zachmurzenie z przejaśnieniami na południu. W czwartek słabe opady deszczu do 3 l/mkw. pojawią się na północnym wschodzie oraz zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowy słaby i umiarkowany wiatr.

Ochłodzenie, śnieg z deszczem

W piątek zachmurzenie na ogół będzie duże. Okresami pojawią się opady śniegu z deszczem do 2-5 l/mkw., jedynie na północnym zachodzie kraju nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Sobota przyniesie na ogół duże zachmurzenie. Tylko na północnym zachodzie kraju nie będzie padać i wystąpią przejaśnienia. Poza tym okresami mogą pojawić się opady śniegu z deszczem do 2-5 l/mkw. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie północny, zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl