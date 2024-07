Wrócą burze i opady deszczu. Gdzie będzie niespokojnie

Pogoda w najbliższych dniach będzie zmienna. Możemy spodziewać się słońca, ale także burz i deszczu. W czwartek termometry pokażą maksymalnie 30 stopni Celsjusza. Później temperatura spadnie o kilka stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda w Polsce kształtowana będzie przez obszar obniżonego ciśnienia. Z zachodu napływać będzie ciepła masa pochodzenia polarnego morskiego - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Prognoza na czwartek i piątek

W czwartek w większości kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na południu pojawi się duże, przejściowo całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu. W górach i na obszarach podgórskich wzrośnie ryzyko burzy. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na północy do 29-30 st. C na południu i w centrum kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni (na południu południowy).

Piątek przyniesie przelotne opady deszczu na południu kraju. W Małopolsce i na Podkarpaciu pojawią się umiarkowane burze z ulewnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Pogoda na weekend

W sobotę więcej chmur oraz opady przelotne deszczu wystąpią jedynie na południowym wschodzie kraju. W pozostałej części Polski będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 24-25 st. C na północy kraju do od 26-27 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

W niedzielę na zachodzie zachmurzenie wzrośnie do dużego, możliwe są przelotne opady deszczu, lokalnie pojawią się słabe burze. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 24 st. C na północy do 26 st. C na Podkarpaciu. Synoptycy spodziewają się słabego i umiarkowanego wiatru, z kierunku północno-zachodniego.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Prognoza na poniedziałek

W poniedziałek czeka nas sporo chmur z rozpogodzeniami. Na zachodzie i w centrum pojawią się przelotne opady deszczu, a lokalnie wystąpi słaba burza. Termometry pokażą od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl