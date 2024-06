Czy odetchniemy od burz? Pogoda na 5 dni

Czekają nas pochmurne dni. Jeśli chodzi o burze, to w środku tygodnia pogoda się uspokoi, ale tylko na chwilę. Burze z ulewnymi opadami deszczu i silnym wiatrem powrócą już przed weekendem.

- W ciągu najbliższej doby przeważająca część Polski będzie znajdowała się w obszarze obniżonego ciśnienia pomiędzy niżami znad Węgier i Rosji. Cyklon znad Niziny Węgierskiej stopniowo będzie się przemieszczał w kierunku Mołdawii, a związana z nim strefa frontu atmosferycznego otrze się o południowo-wschodnie regiony naszego kraju, przynosząc tam opady deszczu i w niektórych miejscach burze - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południowy wschód od linii Śląsk-Podlasie będą pojawiać się przelotne opady deszczu, a w niektórych miejscach wystąpią również burze, lokalnie z gradem. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, w górach do 30 l/mkw. Słabo i przelotnie popadać może na Pomorzu Zachodnim. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 23 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Wiatr, nadciagający z kierunków zachodnich, powieje na ogół słabo i umiarkowanie. Na północnym wschodzie okresami okaże się silniejszy, a w czasie burz będzie porywisty.

Pogoda trochę nam odpuści

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i zachodzie miejscami pojawią się przelotne opady deszczu do 10 l/mkw., a wieczorem w Wielkopolsce oraz na Kujawach niewykluczone są pojedyncze burze. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach osiągający prędkość 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Na czwartek prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie. W południowo-wschodniej Polsce wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie także zagrzmi. W trakcie burz suma opadów sięgnie do 15 l/mkw., a wiatr rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Grad i porywy do 80 km/h

W piątek na Pomorzu zrobi się pogodnie. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. W południowo-wschodniej części kraju wystąpią burze z opadami do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może sypnąć gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać zachodni przeważnie słaby i umiarkowany wiatr.

Sobota upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie kraju możliwe są również burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Temperatura maksymalna osiągnie od 20 st. C w rejonie Pomorza Zachodniego do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, nadciągający z kierunku północno-zachodniego, powieje na ogół słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

