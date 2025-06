Część Polski z alarmami. Gdzie będzie wiało, komu będzie gorąco

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Na północnym zachodzie kraju średnia prędkość wiatru wyniesie do 40 km/h, w porywach do 70 km/h. Będzie on wiał z północnego zachodu i zachodu. Natomiast w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim prognozuje się wystąpienie dość silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 60 km/h, lokalnie do 70 km/h. Będzie wiało z północnego zachodu.