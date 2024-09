Czekają nas zimne noce. Wrócą burze

W weekend pogoda w Polsce nadal będzie kształtowana przez wyż Serkan. Wszędzie dopisze słoneczna aura. W części kraju noce będą zimne, w tym na terenach dotkniętych powodzią. Nowy tydzień przyniesie powrót burz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska znajduje się pod wpływem pogodnego wyżu Serkan znad Skandynawii, w umiarkowanie suchym i ciepłym powietrzu polarnym - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że w kolejnych dnia sytuacja się nie zmieni - kraj pozostanie w umiarkowanie ciepłej masie powietrza, jednak w czasie wydłużających się nocy miejscami będzie się znacznie wychładzać. Dlatego też na obszarach podgórskich i górskich prognozuje się spadek temperatury w nocy do 4-6 stopni Celsjusza. Tak zimno będzie też na terenach powodziowych.

Ciśnienie w weekend będzie lekko spadać, co oznacza, że w stronę Europy Środkowej zaczynie rozpychać się niż znad zachodniej Europy. Obejmie on Polskę dopiero z poniedziałku na wtorek, wtłaczając od zachodu chmury, deszcz i burze, które we wtorek uformują front nad zachodnią Polską.

Pogoda na piątek

Piątek przyniesie słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 21-22 st. C na południu i południowym wschodzie, przez 23-24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Warmii i Podlasiu. Powieje wschodni i południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Pogoda na weekend 21-22.09

Sobota zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-23 st. C na południu i wschodzie do 24-25 st. C w centrum kraju. Wiatr będzie wiał z kierunków wschodnich, słabo i umiarkowanie.

Niedziela upłynie pod znakiem słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Podlasiu do 24 st. C w centrum kraju i na południowym wschodzie. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Powrót burz

Poniedziałek, początek nowego tygodnia, będzie pogodny, tylko na zachodzie Polski pojawi się więcej chmur. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 22 st. C na Pomorzu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Na wtorek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na zachodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz burze, wolno postępujące w głąb kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Dolnym Śląsku, przez 23-24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany, tylko w burzach silny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl