Czeka nas "ekspresowa zmiana" pogody

Ochłodzenie, z którym mamy do czynienia w całej Polsce, jest tylko chwilowe. W środku tygodnia znów zrobi się gorąco, a do niektórych regionów wrócą upały. Będzie też dużo słońca.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Poniedziałek był wyjątkiem w trakcie tego udanego lata i ostatnich tygodni, które były ciepłe i pogodne. (...) We wtorek zacznie się duża zmiana - powiedział Tomasz Wasilewski na antenie TVN24 w programie "Fakty po Południu".

Jak mówił, "odejdzie niż z frontami atmosferycznymi, a w zamian przyjdzie wyż, czyli taki układ ciśnienia, który zwykle dba o dobrą pogodę". - Nastąpi ekspresowa zmiana - zaznaczył prezenter tvnmeteo.pl.

Poprawa pogody i powrót upału

We wtorek zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie, wschodzie oraz południowym wschodzie kraju utrzyma się jeszcze duże, ze słabymi i przelotnymi opadami deszczu, do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 23-24 st. C w centrum kraju, do 25-26 st. C na Mazowszu, Podlasiu i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Kolejnego dnia, jak zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, układ wysokiego ciśnienia umożliwi nad Polskę napływ z południa ciepłego powietrza pochodzenia zwrotnikowego. W części kraju zrobi się upalnie. W środę termometry pokażą od 25 st. C na Wybrzeżu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Ziemi Lubuskiej. We wszystkich regionach będzie słonecznie. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Czwartek upalny i burzowy

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu rzędu 10-40 l/kw. oraz burze z silnym wiatrem. Przeważnie nie powinno padać jedynie na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna osiągnie od 24 st. C na Pomorzu, przez 30 st. C w centrum kraju, do 32 st. c na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni skręcający od zachodu na północno-zachodni, z wyjątkiem burz słaby i umiarkowany.

Gorąco w piątek i sobotę

W piątek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. W północno-zachodniej części kraju popada deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Podlasiu, przez 28 st. C w środkowych regionach, do 29 st. C na Śląsku. Z kierunku zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Na sobotę dla większości kraju prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. W północnych regionach będzie ono duże i tam pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum, do 29 st. C w rejonie Małopolski oraz Podkarpacia. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24