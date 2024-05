"Sytuacja typowa dla lata". Co nas czeka w najbliższych dniach

Burze nie odpuszczają. Pogoda w ciągu kolejnych dni nadal będzie dynamiczna. Spodziewajmy się ulew, gradobić i silnego wiatru. Temperatura w drugiej połowie tygodnia trochę się obniży, ale wciąż będzie bardzo ciepło.

W wielu regionach kraju od kilku dni przechodzą gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu. Weekend też zaczął się gwałtownie. - Polska znajduje się w obszarze tak zwanego rozmytego pola barycznego, pomiędzy niżami nad zachodnią Europą i wyżem znad Rosji. To sytuacja typowa już dla lata, w której występują dobre warunki do kłębienia się w ciągu dnia chmur i formowania niewielkich wąskich frontów burzowych - wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

- Do naszego kraju napływa ciepłe i wilgotne powietrze znad Morza Śródziemnego. W środę od zachodu zacznie napierać chłodniejsze powietrze polarne, w którym temperatura nieco spadnie - dodaje.

W niedzielę burze niemal wszędzie

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W większości kraju pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy, a w niektórych miejscach również burze z opadami do 40 l/mkw., gradem i silnym wiatrem. Padać nie powinno na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Kaszubach do 27-28 st. C w centrum kraju i na wschodzie. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Burzowy początek tygodnia

Poniedziałek na zachodzie i południowym zachodzie kraju przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 l/mkw. oraz burzami, w trakcie których wiatr mocno się rozpędzi. W pozostałych regionach wypogodzi się. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C w centrum kraju. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

We wtorek w zachodniej Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pojawią się tam opady deszczu o sumie 5-15 l/mkw. oraz burze z silnym wiatrem. W pozostałych częściach kraju ten dzień zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C w centrum kraju. Wiatr z kierunków południowych będzie wiać słabo i umiarkowanie.

Temperatura lekko spadnie

Na środę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. W całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu o sumie 5-15 l/mkw. i wystąpią burze, w czasie których wiatr mocno powieje. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na wschodzie. Będzie wiać południowy wiatr od zachodu skręcający na północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Czwartek, czyli Boże Ciało i pierwszy dzień długiego weekendu, upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Okresami będą występować opady deszczu rzędu 5-30 l/mkw., a w niektórych miejscach pojawią się też burze z gradem i silnym wiatrem. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Pomorzu do 25 st. C w centrum kraju i na południowym wschodzie. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

