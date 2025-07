Burze, a z nimi ulewy. Tutaj dziś trzeba szczególnie uważać

Przeplatanka frontów atmosferycznych

Nad Morzem Północnym znajduje się z kolei front okluzji, czyli połączenie dwóch frontów - zimnego i ciepłego. W momencie gdy jeden z nich dogoni drugi, powstaje okluzja - tłumaczył Wasilewski. Natomiast nad zachodnimi Niemcami jest front chłodny. Na znajdującym się nad naszym zachodnim sąsiedzie niżu znajduje się kolejny ciepły front, który otworzył drogę do napływu ciepłego powietrza m.in. do Polski.

- (Zestaw - red.) niżów i frontów atmosferycznych powoduje, że w tej sytuacji musi do nas płynąć z północnej Afryki gorące powietrze. I to się dzisiaj dzieje. Ono dociera nie tylko do Polski, ale płynie jeszcze dalej, do Europy Północnej - wskazał Tomasz Wasilewski.