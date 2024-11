Będzie nawet 5 stopni mrozu

Noc z czwartku na piątek w całej Polsce będzie mroźna. Czekają nas też opady śniegu, w kilku regionach kraju obfite. Za dnia również będzie sypać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. W niektórych miejscach na zachodzie i północy kraju wystąpią przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów. Pozostałe regiony Polski obejmie postępujące od południowego zachodu duże zachmurzenie z opadami śniegu do 5 cm. W Beskidach, na Wyżynie Śląskiej, w Małopolsce oraz w Karpatach spadnie do 10 cm śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od -5 i -4 stopni Celsjusza na Podlasiu, Kujawach i w Wielkopolsce, przez -3 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Pomorzu, Mazowszu oraz miejscami na południu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który na wschodzie w porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na piątek 22.11

Dzień upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. W większości kraju prognozowane są przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Bardziej obficie będzie padać na południu i południowym wschodzie Polski, gdzie dosypie 5-10 cm, szczególnie w Karpatach. Najbardziej intensywne opady wystąpią przed południem.

Termometry pokażą od 0 st. C na wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu i Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie wiał umiarkowanie.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - piątek 22.11

Wilgotność powietrza w piątek wyniesie około 90 procent. Na obszarze całej Polski aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Po północy spodziewane są opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 984 hektopaksali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny piątek. Poza tym okresami wystąpią opady śniegu, które po południu będą zanikać. Termometry wskażą maksymalnie 1 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe sięgnie 985 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Spodziewane są przelotne opady mokrego śniegu. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pochmurną aurę. Okresami popada śnieg z deszczem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 2 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na piątek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę. Możliwe są przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Wiatr zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe sięgnie 988 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada też śnieg. Termometry wskażą -3 st. C. Wiatr południowo zachodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 978 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pochmurny piątek. Okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie lekko rośnie, w południe osiągnie 985 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pochmurną aurę i obfite opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 970 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Okresami popada śnieg. Opady będą po południu zanikać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Wiatr zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie lekko rośnie, w południe sięgnie 973 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:anw,ps

Źródło: tvnmeteo.pl