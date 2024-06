Będzie jeszcze goręcej. Przed nami kulminacja fali upałów

Fala upałów osiągnie szczyt w weekend. Wszędzie będzie bardzo gorąco, a w części Polski temperatura poszybuje aż do 35 stopni Celsjusza. Początek lipca przyniesie zmianę pogody.

W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na wschodzie kraju rano przelotnie popada deszcz. Opady utrzymają się przez cały dzień na Lubelszczyźnie, a na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe jest wystąpienie burz. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość 50-70 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Szczyt upałów

Niedziela we wschodniej połowie Polski zapowiada się słonecznie, a w pozostałych regionach zachmurzenie będzie duże i pojawią się tam przelotne opady deszczu oraz burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 31 st. C na Suwalszczyźnie do 35 st. C w środkowej części kraju. Powieje umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr z kierunku południowego.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Na poniedziałek prognozowane jest zmienne zachmurzenie. Będą występować przelotne opady deszczu, a na wschodzie i w centrum kraju pojawią się także burze, w trakcie których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna osiągnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 28 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Chłodniej i spokojniej

Wtorek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Deszcz popada przelotnie w rejonie Pomorza i Podkarpacia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W środę w większości kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, z przelotnymi opadami deszczu na Pomorzu. W rejonie Podkarpacia należy spodziewać się pochmurnej aury i tam opady okażą się większe, spadnie ponad 10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl