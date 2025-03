Arktyczna masa w drodze do Polski. Gdzie spadnie deszcz ze śniegiem

Rządy wyżu dobiegają końca, a stery w pogodzie wraz z początkiem nowego tygodnia przejmą niże. Przyniosą one opady deszczu. Zacznie robić się coraz chłodniej, a miejscami pojawi się też deszcz ze śniegiem.

- W nocy z poniedziałku na wtorek strefa opadów deszczu obejmować ma stopniowo najpierw południowe, a później wschodnie regiony Polski. We wtorek tylko zachód i północny zachód kraju nie dostanie się w zasięg opadów. Ciepłe masy powietrza zaczną być wolno, ale konsekwentnie wypierane od północnego zachodu przez masy chłodniejsze - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl.

W środę kolejna strefa opadów deszczu wkroczy nad zachodnie regiony, by kolejnej doby postępować w głąb kraju. - W chłodniejszym powietrzu opady deszczu będą na północy przechodzić w deszcz ze śniegiem - dodała Arleta Unton-Pyziołek. Pod koniec tygodnia cały kraj znajdzie się już w chłodnych masach powietrza polarnego, a od północy napierać zacznie masa arktyczna.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek. Powrót opadów

Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, na południu wzrastające do dużego. Pod wieczór na Wyżynie Śląskiej, w Beskidach i w Małopolsce pojawią się opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami będzie dość silny. W porywach na Podkarpaciu rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.