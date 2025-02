Antycyklon Elvira sprawi, że noce i poranki będą lodowate

W nadchodzących dniach pogodę w Polsce kształtował będzie wyż Elvira. Przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Odczuwalne będą natomiast nocne spadki temperatury, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. W nocy i nad ranem termometry mogą wskazać miejscami poniżej -10 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem rozległego, silnego wyżu Elvira znad północno-zachodniej Rosji.

- Do zachodniej Polski napłynie z południa umiarkowanie ciepłe powietrze pochodzenia polarnego morskiego, z południa Europy. Natomiast do wschodniej części kraju będzie docierać chłodne powietrze polarne o cechach powietrza kontynentalnego - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Obie masy charakteryzować się będą niską wilgotnością, stąd prognozowane są liczne rozpogodzenia. Wyż utrzyma dominację w pogodzie co najmniej do połowy przyszłego tygodnia, co oznacza przewagę pogodnej, miejscami słonecznej aury. - Mgły nie są prognozowane. Odczuwalne natomiast będą nocne spadki temperatury, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, gdzie termometry w nocy i nad ranem mogą wskazać miejscami poniżej -10 stopni Celsjusza - dodał.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się dość pogodnie. Jedynie początkowo na wschodzie kraju będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie od 0-1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.

W niedzielę dopisze pogodna i słoneczna aura. Jedynie lokalnie na zachodzie kraju może pojawić się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0-1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st, C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na poniedziałek prognozuje się pogodną i słoneczną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 0-1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, słaby wiatr.

Wtorek upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. W drugiej części dnia na wschodzie kraju spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego. Termometry pokażą maksymalnie od -2/-1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na zachodzie. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby.

Pogoda na środę

W środę będzie dość pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -1/-0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na zachodzie. Wiatr wschodni, okaże się słaby.

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl