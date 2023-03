Zorza polarna w Polsce. Spektakularny widok na Pomorzu Zachodnim

czytaj dalej

Woda to jeden z najważniejszych zasobów dla życia. Jest ona wykorzystywana w prawie każdej dziedzinie działalności człowieka i niezbędna dla naszego przetrwania. W wielu regionach świata wody brakuje nawet do podstawowych zastosowań i to w naszych rękach spoczywa odpowiedzialność za to, żebyśmy i my nie znaleźli się w podobnej sytuacji.