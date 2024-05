Czekają nas zimne noce. Czy zabrać rośliny z balkonu?

Przed nami kilka chłodniejszych nocy, co dla miłośników roślin ozdobnych może stanowić powód do niepokoju. Jak wynika z prognoz, miejscami temperatura powietrza może spaść poniżej zera. O to, w jaki sposób chronić rośliny przed mrozem, zapytaliśmy doktor habilitowaną Julitę Rabizę-Świder ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Po ciepłej i słonecznej majówce nadszedł moment ochłodzenia. Już w poniedziałek termometry w wielu częściach kraju pokazywały sporo poniżej 20 stopni Celsjusza. Chłodniejsza aura będzie towarzyszyć nam także nocami.

Kiedy temperatura spadnie najbardziej?

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna wyniesie od około 5-7 stopni Celsjusza w północnej Polsce, przez 8-9 st. C w regionach centralnych, do 11-12 st. C na południowym wschodzie kraju. Chociaż lokalnie termometry mogą pokazać 4 st. C, z uwagi na duże zachmurzenie temperatura nie spadnie poniżej zera.

Nieco chłodniejsza okaże się środowa noc. Wtedy w północnych województwach spodziewane są wartości rzędu 0-2 st. C. W centrum kraju ma być około 4-6 st. C, zaś na południu - 6-10 st. C. Synoptyk podkreślił, że w nocy spodziewane są rozpogodzenia oraz spływ chłodnego powietrza znad Skandynawii, więc na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach prognozowane są lokalne przymrozki. Na termometrach zobaczymy minimalnie -2 st. C, a przy gruncie nawet do -4 st. C.

Chłodne powietrze utrzyma się także w nocy ze środy na czwartek. Termometry na północy i częściowo w centrum Polski pokażą 1-3 st. C, więc wystąpią przygruntowe przymrozki. Wyższa temperatura prognozowana jest w regionach południowych i zachodnich, gdzie spodziewane są wartości rzędu 4-8 st. C.

Kolejne noce zapowiadają się cieplej, bez ryzyka przymrozków.

Wilec ziemniaczany (Ipomoea batatas) Shutterstock

Jak chronić rośliny na balkonie

W rozmowie z tvnmeteo.pl dr hab. Julita Rabiza-Świder, profesor SGGW z Samodzielnego Zakładu Roślin Ozdobnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przekazała, że noc z poniedziałku na wtorek raczej nie będzie zagrażała roślinom balkonowym. W środę ryzyko będzie już nieco większe, zwłaszcza w przypadku roślin zdobiących nasze tarasy i tych znajdujących się bliżej gruntu.

Na nocne zimno wrażliwe mogą być niektóre gatunki roślin, np. wilec ziemniaczany - zyskująca coraz więcej miłośników roślina wytwarzająca piękne, duże liście i przewieszające pędy. Ekspertka dodała, że niska temperatura może stanowić niebezpieczeństwo również dla świeżo wysadzonych roślin, uprawianych dotychczas w szklarni.

Aby ochronić rośliny przed chłodem nie zawsze trzeba zabierać je z balkonu, szczególnie na wyższych piętrach. Wystarczy okryć je agrowłókniną lub podsunąć doniczki czy skrzynki pod ścianę i zestawić je bliżej siebie, co zapewni im wystarczającą ochronę. Jedynie na terenach zagrożonych ujemnymi temperaturami warto schować rośliny rosnące przy gruncie, szczególnie gdy posadzone są w donicach.

