Woda na wagę złota. Apele do mieszkańców

Betonoza a zasoby wodne

Jak tłumaczył prezenter TVN24 Konrad Borusiewicz, sytuacji hydrologicznej nie poprawiają gwałtowne ulewy, jakie w tym roku często przechodzą nad Polską. Woda opadowa nie ma czasu na wsiąknięcie w grunt, przez co spływa do rzek, a stamtąd trafia do mórz.