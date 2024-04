​Trudny początek sezonu szparagowego. "Najwięcej złego zrobiły niedawne mroźne noce"

Rozpoczęty w kwietniu sezon szparagowy potrwa niemal do końca czerwca. Połowa polskich szparagarni działa w Wielkopolsce. - W tym roku szparagi nam wystartowały kilka tygodni wcześniej niż zwykle, niektórzy producenci wycinali szparagi już pod koniec marca. Potem bardzo wysoka temperatura, sięgająca prawie 30 stopni, spowodowała wysyp szparagów. Ceny z 30-40 złotych za kilogram spadły nam raptownie do 18-20 złotych za kilogram - powiedział prezes Polskiego Związku Producentów Szparaga Marian Jakobsze.

​Trudny początek sezonu szparagowego

Jakobsze podkreślił, że sytuacja ta silnie uderzyła w producentów szparaga, którzy utracili spodziewane wczesnowiosenne dochody. - Jeszcze gorzej zrobiło się w następnych dniach. Sięgające -6 stopni przy gruncie przymrozki spowodowały, że pomarzły wszystkie zielone wypustki. Bielone główki zostały zeszklone i też trzeba było takie szparagi wyrzucać. Producenci odnotowali bardzo duże straty. Ceny powoli ruszyły w górę, doszły do poziomu około 22-23 złotych za kilogram - powiedział. Marian Jakobsze przyznał, że obecnie na szparagi czekają zarówno producenci, jak i konsumenci. - Czekamy na ciepło, które teraz zapewne przyjdzie w weekend majowy. To będzie pewnie ponowny wysyp. W nocy wróci temperatura wynosząca około 10 stopni, w dzień będzie 20-24 stopnie. Szparag lubi takie temperatury, także na pewno znów będzie dostęp do smacznych, krajowych szparagów - powiedział. Pogoda to niejedyny problem producentów szparaga. Rosną koszty produkcji. Dodatkowo utrzymująca się wojna na Ukrainie skutkuje kolejnym rokiem problemów związanych z brakiem pracowników sezonowych do zbioru. Producenci starają się pozyskiwać ich z krajów bardziej oddalonych od Polski, w tym nawet z Nepalu, Filipin, Wietnamu i Indonezji. Jakobsze przyznał, że problemy związane między innymi z załatwianiem wiz hamują możliwości zdobywania zagranicznych pracowników. Właściciele plantacji różnie radzą sobie z brakiem pracowników. Niektórzy decydują się na produkcję szparaga zielonego, przy zbiorze którego jest mniej pracy, inni odstępują od zbioru. - Nawet jeżeli jest około 2,5 tysiąca hektarów upraw w kraju, zbiory obejmą pewnie około 2 tysięcy hektarów. Niektóre duże plantacje po prostu się zamykają - przyznał.