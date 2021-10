Niedźwiedź pogryzł turystę, bo ten chciał zrobić z nim zdjęcie. "Można to rozpatrywać w kategorii ataku człowieka na niedźwiedzia"

Dolina Chochołowska, Tatry. W czwartek 72-letni turysta został pogryziony przez niedźwiedzia, ponieważ podszedł zbyt blisko, aby zrobić sobie z nim zdjęcie. - W zasadzie można by to było rozpatrywać w kategorii ataku człowieka na niedźwiedzia, bo zwierzę zostało zaskoczone - komentuje pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba.

Komentarz Tatrzańskiego Parku Narodowego

- Z informacji, które mamy, wynika, że doszło do bliższego spotkania człowieka z niedźwiedziem. W zasadzie można by to było rozpatrywać w kategorii ataku człowieka na niedźwiedzia, bo zwierzę zostało zaskoczone. Ta osoba podeszła dosłownie na wyciągnięcie ręki, z zarośli kosodrzewiny. Zdarzyło się to w rejonie oddalonym od szlaku, więc zwierzę raczej nie spodziewało się tam człowieka - opowiadał Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.