Stawy w Tatrach zamieniają się w śmiertelne pułapki. "Teraz jest najgorszy okres"

Lawina błotna spadła w środę na autostradę w Brazylii, porywając ze sobą samochody. W osuwisku zginęły co najmniej dwie osoby, a służby ratunkowe nie ustają w poszukiwaniu zaginionych kierowców i pasażerów. To nie pierwsze osunięcie się ziemi, do jakiego doszło w tym tygodniu w okolicy.