Szlak Orlej Perci częściowo zamknięty. Najtrudniejszy odcinek w Tatrach przejdzie remont

Od poniedziałku do odwołania zamknięty zostanie duży fragment najtrudniejszego szlaku w Tatrach - Orlej Perci. Na razie trudno przewidzieć, jak długo potrwają prace remontowe w tym rejonie, ponieważ zależą one od pogody.

- Mamy od 1 sierpnia zamknięte dwa szlaki, czyli ze Skrajnego Granatu w stronę Przełęczy Krzyżne no i drugi szlak to jest Szpiglasowa Przełęcz z Doliny Pięciu Stawów do Przełęczy Krzyżne - mówił w rozmowie z TVN24 Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.