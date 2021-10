Lawina kamieni w Tatrach. Nagranie i relacja Reportera 24

Tatry, rejony Morskiego Oka. W piątek doszło tam do obrywu skalnego, który spowodował lawinę głazów. W poniedziałek na miejsce wysłano służby Tatrzańskiego Parku Narodowego, by ocenili skalę zjawiska i ewentualne zniszczenia. Nagraniem zjawiska podzielił się z nami na Kontakcie 24 pan Piotr.

Naturalne zjawisko

Obryw skalny. Relacja Reportera 24

- Widziałem tę sytuację od samego początku. Było to około godziny 16, ale nie było tłumów na szlaku. Schodziliśmy akurat z Czarnego Stawu. Byliśmy tuż przed schroniskiem w Morskim Oku i zaczął się huk - opowiadał pan Piotr.

Jak dodał, nie czuł się zagrożony. - My byliśmy daleko, po drugiej stronie jeziora. Nawet jakby zleciały te skały na sam dół, to byliśmy po drugiej stronie. Potem Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadziło tam działania, sprawdzało, jak to wygląda - relacjonował.