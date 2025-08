Przerwany wał przeciwpowodziowy. "Sytuacja jest dramatyczna"

Sytuacja w miejscowości Święty Gaj na Żuławach Elbląskich, gdzie doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego, nadal jest trudna. Pomimo nocnych działań w piątek rano uszkodzeniu uległ kolejny fragment wału.

Do pierwszego uszkodzenia wału przeciwpowodziowego rzeki Dzierzgoń na wysokości miejscowości Święty Gaj (województwo warmińsko-mazurskie) doszło w środę po południu. Woda zalała naturalny polder, na którym znajdują się pola uprawne . Pomimo nocnych działań strażaków, zrzucania za pomocą śmigłowców tak zwanych big bagów, czyli worków z piaskiem, w piątek rano zerwaniu uległo kolejne 10 metrów wału.

- Wczoraj w Świętym Gaju doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego. Od tamtej pory cały czas trwają tutaj prace - powiedziała w piątek na antenie TVN24 Anna Maria Kowalewska, reporterka TVN24. Dodała, że śmigłowce zrzucały worki z piaskiem do godziny 3. - Rolnicy są załamani, obarczają winą Wody Polskie, które w czwartek na konferencji prasowej przyznały się, że mogło dojść do zaniedbań - mówiła reporterka. Podkreśliła, że sytuacja jest trudna, ponieważ na piątek prognozowane są opady deszczu.