Drugi Polak w kosmosie? "ESA analizuje ofertę"

Myśmy złożyli bardzo ciekawą ofertę, która jest procedowana teraz przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) - powiedział w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, dementując doniesienia ze środy o tym, że polski naukowiec Sławosz Uznański poleci w kosmos w misji organizowanej przez ESA. Dodał, że w jego ocenie rozstrzygnie się to "w ciągu kilku tygodni".

W środę późnym wieczorem Centrum GovTech, międzyresortowy zespół do spraw innowacji i cyfryzacji przy prezesie Rady Ministrów, przekazało na Twitterze, że Sławosz Uznański poleci w kosmos jako drugi Polak w historii. "Czekaliśmy na ten moment 45 lat! Po historycznej misji z udziałem Mirosława Hermaszewskiego, jako drugi Polak, Sławosz Uznański - członek korpusu rezerwowego ESA - European Space Agency poleci w kosmos. Serdecznie gratulujemy i nie możemy się doczekać relacji ze startu!" - napisano. Później wpis został usunięty.

Waldemar Buda: ESA analizuje ofertę

W czwartek na konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda skomentował te doniesienia. Jak powiedział, "myśmy złożyli bardzo ciekawą ofertę, która jest procedowana teraz przez Europejską Agencję Kosmiczną, która może dać efekt w postaci rzeczywiście takiego sukcesu, ale nie przesądzajmy tego faktu". Zastrzegł, że w tej sprawie nie ma jeszcze rozstrzygnięć. - ESA ją analizuje i jest szansa na to, że zawrzemy porozumienie i umowę, która będzie konkretnie wskazywała, jakie możliwości stają przed naszym astronautą - wyjaśniał.

- Zakładam, że w ciągu kilku tygodni ta kwestia się rozstrzygnie, ale potrzebny jest spokój i do końca tego procesu nie chciałbym komunikować więcej (...). Jest konkurencja, są Niemcy, bardzo mocno zabiegają o to inne kraje - dodał.

Jak wskazano w informacji przesłanej Polskiej Agencji Prasowej przez ESA, Polska i Europejska Agencja Kosmiczna "rozważają opcje, by umożliwić lot" w kosmos Sławoszowi Uznańskiemu. "Szczegóły zostaną przekazane dopiero po osiągnięciu porozumienia ze wszystkimi stronami, w tym z międzynarodowymi partnerami ISS" - dodano.

Sławosz Uznański został wybrany na rezerwowego astronautę ESA

Jak informowała pod koniec listopada ubiegłego roku Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), dr Sławosz Uznański - polski naukowiec, który został wybrany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) do Rezerwy Astronautów ESA - musiał pokonać ponad 22 tys. kandydatów z całej Europy w trwających półtora roku eliminacjach.

"To z pewnością jeden z najważniejszych dni w moim życiu, ale też wyjątkowy moment dla polskiej nauki i polskiego udziału w eksploracji kosmosu - docenienie naszych osiągnięć i podkreślenie potencjału" - skomentował Uznański po wybraniu go do Rezerwy Astronautów ESA.