Sierakowice. Porywisty wiatr zerwał poszycie dachu. "To były dwa podmuchy wiatru dosłownie"

Zabezpieczono dach

"To było momentalne"

- Wjechaliśmy do domu, zaparkowałam samochód, kazałam dzieciom wbiec do domu. Przed klatką spadły trzy krople. Weszliśmy do domu, podeszliśmy tylko do okna i zerwał się wiatr, i leciał dach. Było to około 18.50, cała burza trwała może 10 minut, ale ten dach został zerwany... To były dwa podmuchy wiatru dosłownie - mówiła mieszkająca w sąsiednim budynku pani Małgorzata.