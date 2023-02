Policzyli nietoperze na Suwalszczyźnie

Zima jest krytycznym okresem w życiu nietoperzy, ponieważ będące ich pożywieniem owady są przez ten okres nieaktywne. By przetrwać do wiosny mimo braku pokarmu, ssaki te zapadają w stan hibernacji, który pozwala również na ich policzenie. Dzięki obniżeniu temperatury ciała o ponad 30 stopni Celsjusza i znacznemu spowolnieniu czynności życiowych, mogą przeżyć, korzystając jedynie z podskórnych zapasów tłuszczu.

Pracownicy Suwalskiego Parku Krajobrazowego zakończyli tegoroczne liczenie. Doliczyli się 231 osobników. Zaobserwowano pięć gatunków hibernujących nietoperzy. To: gacek brunatny, mopek Barbastella, nocek rudy, mroczek pozłocisty i nocek Natterera. Najliczniejszy jest nocek rudy, którego doliczono się 133 osobników, a najrzadszy - nocek Natterera i mroczek pozłocisty, których naliczono po 12 osobników. Gacków brunatnych jest 33, mopka Barbastella - 39. Liczący znaleźli także dwa nietoperze, których nie mogli zidentyfikować. W ubiegłym roku na Suwalszczyźnie były 232 nietoperze.

Jak powiedziała Magdalena Marzec z SPK, pracownicy parku nie są w stanie dotrzeć do wszystkich nietoperzy, zatem liczba policzonych ssaków oddaje jedynie trend zmian ich liczebności. Na przykład pięć lat temu doliczono się 173 osobników i ta liczba z roku na rok rośnie.

Dbają o nie miłośnicy nietoperzy

SPK od kilkunastu lat prowadzi badania nad nietoperzami przebywającymi na Suwalszczyźnie. Celem jest zachowanie zagrożonego gatunku. Suwalski Park Krajobrazowy i Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "Kraina Hańczy" wyremontowały w tym czasie kilkanaście piwniczek. Nietoperze hibernują w sumie w ponad dwudziestu piwniczkach. Pracownicy tych instytucji rozwiesili także ponad 50 budek, w których ssaki te przebywają latem. Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego Teresa Świerubska poinformowała, że od lat miłośnicy nietoperzy dbają o to, by piwniczki spełniały wymogi do bytowania tych ssaków.