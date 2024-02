Pierwsze niedźwiedzie opuściły gawry

Tatrzański Park Narodowy opublikował nagranie ukazujące wnętrze niedźwiedziej gawry, którą w połowie lutego opuścił młody samiec. Dzięki obroży telemetrycznej przyrodnicy zaobserwowali, że oddalił się on o kilka kilometrów od swego legowiska. Samicę z młodym obserwowano w okolicy Przysłopu Miętusiego. - Nie jest wykluczone, że w okolicy marca-kwietnia, kiedy jeszcze spadnie śnieg, niedźwiedzie powrócą do swoich gawr. Na razie korzystają z ocieplenia i uzupełniają zapasy tłuszczu. Chętnie żywią się padliną, mogą być to padłe lub zagryzione przez wilki, jelenie albo kozice, które nie przetrwały zimy lub zginęły przysypane lawinami - powiedział Tomasz Zając, edukator i przewodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego.