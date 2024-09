"Może to dramatyczne wydarzenie w końcu pozwoli nam wyjść z iluzji"

Sytuacja powodziowa w części południowo-zachodniej Polski jest bardzo trudna. Giną ludzie, woda zalewa miasta i domy. Zarządzono wiele ewakuacji. Ekohydrolożka Iwona Wagner próbowała na antenie TVN24 odpowiedzieć na pytanie, co doprowadziło do tak tragicznych skutków tego kataklizmu.

Część południowego zachodu Polski od kilku dni zmaga się ze skutkami nawalnych opadów deszczu, wywołanych przez niż genueński Boris. Sytuacja powodziowa jest bardzo trudna. Są ofiary śmiertelne, woda zalewa miasta, niszczy domy, pękają tamy. Na wielu stacjach hydrologicznych polskich rzek notowane są stany alarmowe wody. Pojawiają się pytania o to, co sprawiło, że skutki obecnego kataklizmu są tak tragiczne.

- W dużej mierze sami to sobie zrobiliśmy. Ten problem jest oczywiście wielowątkowy, trudno jednoznacznie powiedzieć o bardzo konkretnych przyczynach tego, co się dzieje w tej chwili. Mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym - mówiła w poniedziałek na antenie TVN24 doktor habilitowana Iwona Wagner, ekohydrolożka z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej przy Uniwersytecie Łódzkim. - Myślę, że może to dramatyczne wydarzenie w końcu nam pozwoli wyjść z takiej iluzji, że zmiany klimatu są nieistotne albo że jakoś damy sobie radę. Nie, kryzys klimatyczny się nasila. Nic nie robimy w tym kierunku albo robimy dużo za wolno, żeby ten kryzys powstrzymywać - dodała.