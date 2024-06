Mamy w Polsce dwa nowe gatunki endemiczne

Na Babiej Górze odkryto dwa nieznane dotąd naukowcom gatunki jastrzębców, roślin należących do rodziny astrowatych. Zostały uznane za gatunki endemiczne, a więc występujące tylko tam. Łacińskie określenie jednego z nich pochodzi od nazwy Babiogórskiego Parku Narodowego, który w tym roku obchodzi swoje 70-lecie.

- Profesor Zbigniew Szeląg, który specjalizuje się w rodzaju hieracium , czyli jastrzębców, dość powszechnego kwiatu zarówno w lasach, jak i powyżej ich górnej granicy, analizując florę babiogórską, zidentyfikował dwa gatunki, które opublikował jako nowe dla nauki. Zdaniem profesora są to endemity babiogórskie - powiedział dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego Tomasz Pasierbek.

Wyjaśnił, że od dotychczas znanych jastrzębców różnią się one szczegółami istotnymi z punktu widzenia naukowego, choć niewprawny obserwator mógłby ich nie dostrzec.

- Trzeba szczegółowo zwrócić uwagę na cechy diagnostyczne. (…) Różnice są na tyle istotne, że uprawniają do wyodrębnia ich jako nowych gatunków (…). I to zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym ["Phytotaxa" - przyp. red.]. Nowe gatunki jastrzębców pojawiły się w obiegu botanicznym - mówił.

Nowe gatunki na Babiej Górze

Drugi człon nazwy pierwszego z nich - besseri - pochodzi od Willibalda Bessera, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku polskiego botanika i florysty pochodzenia niemieckiego, który przyczynił się do poznania flory ówczesnej Galicji. Nazwa drugiego gatunku, czyli Hieracium babiogorense, nawiązuje do tego, że informacja o nim została opublikowana w 2024 roku, kiedy to zaczynają się obchody jubileuszu 70-lecia istnienia Babiogórskiego Parku Narodowego.