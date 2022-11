Co może mieszkać w żołędziu? Maleństwo, które w przyszłości będzie miało trąbę słonia

Co może mieszkać w malutkiej "dziupli" żołędzia lub orzecha laskowego? Larwy chrząszczy - słoników ( Curculio) . Słoniki należą do rodziny ryjkowcowatych.

Maleństwo z trąbą słonia

To, co łączy słonie z afrykańskiej sawanny i te chrząszcze to bardzo długi ryjek przypominający trąbę. Ryjek to wydłużona głowa, na końcu której znajduje się aparat gębowy. Próżno jej szukać u innych owadów, dlatego to cecha odróżniająca rodzinę ryjkowcowatych od innych chrząszczy.