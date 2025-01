"Król Puszczy nie był zachwycony, że jego medytacje zostały przerwane i stanowczo zareagował"

W parku to my jesteśmy gośćmi

- Pamiętajmy, że to park narodowy, a nie park miejski. Tutaj warto zaznaczyć, że to pies jest gościem parku, który wnosi zapachy, który szczeka, więc właśnie dlatego nie powinniśmy absolutnie ich wprowadzać - zaznaczyła w rozmowie z tvnmeteo.pl rzeczniczka Kampinoskiego Parku Narodowego Magdalena Kamińska. Podkreśliła także, że w trakcie spaceru po puszczy zabronione jest zbaczanie ze szlaków.

- Jak już sobie wybierzemy to miejsce, gdzie chcemy spacerować, to trzymajmy się szlaku. Załóżmy ubranie dostosowane do pogody, wygodne buty, weźmy coś do picia, do jedzenia - sugeruje Kamińska.