Skutki sobotnich burz. W Krakowie nie można wejść do pięciu parków

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wprowadził zakaz wstępu do pięciu lasów na terenie miasta, które najbardziej ucierpiały wskutek sobotniej burzy . Trwają tam prace porządkowe związane z usuwaniem połamanych drzew i konarów. Potrwają one kilka dni.

Kraków. Które parki zostały zamknięte?

Jak przekazał we wtorek dyrektor ZZM Piotr Kempf, ze względu na realne zagrożenie dla odwiedzających oraz prowadzone prace porządkowe wprowadzony został zakaz wstępu do lasów: Wiszówka, Górka Pychowicka, Kostrze, Skałki Twardowskiego, Skotniki.

- Skutki sobotniej burzy są bardzo widoczne w krakowskich lasach: połamane i powalone drzewa, niebezpiecznie zwisające gałęzie i konary. Trwają tam prace mające poprawić bezpieczeństwo. Nasi pracownicy zabezpieczają oraz oczyszczają jak najwięcej miejsc. Potrwa to przez kilka najbliższych dni - przekazał przedstawiciel ZZM i poprosił o stosowanie się do zakazu wstępu oraz o cierpliwość. - ZZM apeluje, aby w ciągu najbliższych dni, jeśli nie jest to konieczne, nie wchodzić do lasów, szczególnie widząc połamane i powalone drzewa. Sytuacja jest bardzo trudna zwłaszcza na Skałkach Twardowskiego - dodał.