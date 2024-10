Komunikat PAN po powodzi

"Patrzeć w przyszłość"

Zdaniem badaczy ryzyko występowania wysokich strat powodziowych pogłębiać się może za sprawą nieodpowiedniej adaptacji do większej częstotliwości bardziej intensywnych opadów. Dlatego ich zdaniem należy położyć większy nacisk na to, by uwzględniać w gospodarce przestrzennej błękitno-zieloną infrastrukturę. Gospodarka wodna z kolei powinna uwzględniać zmiany bilansu wodnego zlewni. Powodzie mogą stawać się bardziej dotkliwe w związku z degradacją krajobrazu i niedostosowaniem infrastruktury technicznej do zmieniających się warunków.