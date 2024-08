Jak pomóc bocianom, które spędzą zimę w Polsce?

W tym roku sejmiki bocianie zbierają się już od końca lipca, co oznacza czas odlotu ptaków - przekazała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Część z ptaków już opuściła Polskę na przełomie lipca i sierpnia. Te, które pozostały, żerują na łąkach i polach przygotowując się do podróży. Ich gniazda wkrótce opustoszeją. Jak zauważyła dyrekcja, nie wszystkie bociany wylecą z Polski. Młode z późnych lęgów, czy słabsze osobniki, które nie zdążyły z nauką latania, pozostaną na miejscu. - Przypadki bocianów, które z różnych przyczyn zimę spędzą w naszym kraju, odnotowujemy w każdym roku - dodała GDOŚ.

Jak pomóc bocianom, które zostaną w kraju?

GDOŚ zaznaczyła, że zanim zdecydujemy się pomóc należy pamiętać, że bocian biały to zwierzę dziko żyjące, trzeba zachować spokój i dystans. Jak pisze Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" w "Poradniku ochrony bociana białego", po zobaczeniu zimującego w Polsce bociana warto upewnić się, czy jest zdrowy, czy ranny. Należy sprawdzić, czy ptak ma widoczne oznaki urazu (np. krew), czy kuleje, trzyma asymetrycznie lub wręcz powłóczy jednym ze skrzydeł, odlatuje w razie niebezpieczeństwa, czy tylko odbiega. Warto zwrócić uwagę, czy ptak śpi na wysokich obiektach (zapewniających mu bezpieczeństwo), czy jednak nie jest w stanie sprawnie latać i nocuje na ziemi. W poradniku wskazano, że zimujące bociany zwykle żerują na polach i jeśli nie jest to konieczne, nie należy podejmować prób ich chwytania do momentu pierwszych mrozów; do tego czasu powinny mieć wystarczającą ilość pokarmu. Dyrekcja podkreśliła, że próby schwytania zdrowego ptaka są nielegalne, gdyż w świetle prawa na odłów i transport zwierzęcia chronionego, które nie jest ranne, potrzebna jest zgoda odpowiedniego organu.