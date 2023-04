Borelioza to nie tylko zagrożenie dla leśników i rolników. "Ta choroba może nam umykać"

Borelioza to jedna z najpoważniejszych chorób odkleszczowych. Jak tłumaczą eksperci, schorzenie to przestało być typowe wyłącznie dla leśników i rolników. Kleszcze są coraz częściej spotykane także w środowiskach miejskich i można natknąć się na nie na przykład podczas spaceru z psem. Warto pamiętać jednak, że nie każdy kleszcz jest nosicielem boreliozy.

Borelioza - jakie może wykazywać objawy?

- Pamiętajmy, że nie wszystkie kleszcze są zakażone. Dlatego trzeba rozsądnie podejść do faktu ukąszenia przez kleszcza. Nie ma co przesadnie panikować, bo nawet jeśli choroba zostanie wykryta, to my, lekarze, potrafimy nad nią zapanować - podkreśliła dr n. med. Semczuk.