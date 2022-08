Borecznik sosnowiec pojawił się w ostrołęckich lasach. "Gąsienic jest tyle, że lecą z drzew"

czytaj dalej

Europejskie kraje zmagają się w tym roku z suszą o dawno niespotykanych rozmiarach. Komisja Europejska poinformowała, że w skali kontynentu jest najgorzej od co najmniej 500 lat. Eksperci ostrzegają, że w wyniku katastrofy klimatycznej takie klęski będą zdarzać się coraz częściej. We Francji skłoniło to do poszukiwań nowych sposobów pozyskiwania wody.