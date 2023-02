8 w skali Beauforta. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem

Sztorm na Bałtyku

IMGW ogłosił ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem na Bałtyku dla środkowej i zachodniej części strefy brzegowej. Tam wiatr wieje z kierunku południowo-zachodniego od 6 do 7, w porywach do 8 w skali Beauforta.

We wschodniej części strefy brzegowej obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia. Tam wiatr południowo-zachodni do zachodniego wieje z siłą do 6, w porywach do 7 w skali Beauforta. Ostrzeżenia będą obowiązywać w sobotę do godziny 16.