Przymrozki w Polsce. Jak nisko spadnie temperatura w najbliższych dniach?

Przymrozki wystąpiły minionej nocy na zachodzie, północy i w centrum kraju. Na wysokości dwóch metrów nad ziemią temperatura spadła lokalnie do -1/0 stopni Celsjusza. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Toruniu termometry pokazały -1,1 st. C.

Przy gruncie temperatura była jeszcze niższa, miejscami spadła do -4/-3 st. C. Według danych IMGW , w Suwałkach , Ostrołęce i Toruniu przy gruncie na termometrach odnotowano -4 st. C.

Przymrozki - kiedy i gdzie wystąpią?

Jak zaznaczyła synoptyk, od zachodu zbliża się niż Dagmar, niosący chmury i deszcz. W nocy z poniedziałku na wtorek 30.09/01.10 chmurzyć się ma na krańcach zachodnich kraju. Pas rozpogodzeń od wschodniego Pomorza, Kaszub, Zatoki Gdańskiej, przez Kujawy, Ziemię Łódzką, wschodnie Mazowsze, zachodnią Wielkopolskę, po Górny Śląsk i Małopolskę umożliwi spadek temperatury poniżej zera stopni. W tym pasie temperatura powietrza miejscami spadnie do -1 st. C, a przy gruncie do -2 st. C.