Uwaga na intensywne opady deszczu i silniejszy wiatr. Pogoda w weekend też nie rozpieści

Pogoda w najbliższych dniach nie będzie przypominać tej, która towarzyszyła nam pod koniec października. Prognozowane są opady - miejscami dość silne. Uczucie chłodu będzie potęgowane przez silniejsze porywy wiatru.

We wtorek wieczorem Polska dostanie się pod wpływ zatoki niskiego ciśnienia związanej z rozległym niżem znad Skandynawii i Morza Północnego, ze strefą pofalowanego frontu chłodnego. Około godziny 20 front przebiegać będzie od Pomorza po Podkarpacie i w ciągu nocy przesunie się w kierunku północno-wschodnim. W środę strefa frontowa obejmie jeszcze obszar Warmii, Mazur i Podlasia, jednakże w ciągu dnia odsunie się poza wschodnią granicę kraju. Na pozostałym obszarze zaznaczy się wpływ obszaru podwyższonego ciśnienia znad Ukrainy oraz związanych z nim licznych rozpogodzeń. Z zachodu i południowego zachodu napływać będzie chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego.

Uwaga - intensywne opady

Pogoda w środę może przynieść początkowo duże i całkowite zachmurzenie. Prognozowane są słabe opady deszczu w rejonie Warmii, Mazur, Podlasia oraz częściowo Lubelszczyzny i wschodniej części Mazowsza. Opady będą stopniowo zanikać i pojawią się rozpogodzenia. W pozostałej części kraju wystąpi zmienne zachmurzenie, z licznymi rozpogodzeniami, szczególnie na południu kraju. Wieczorem chmur może pojawić się więcej. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 13-14 st. C na południu i południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni skręcający na południowo-wschodni. Na południu Polski porywy mogą rozpędzać się do 30-40 kilometrów na godzinę, a w górach i obszarach podgórskich do 50 km/h.

Czwartek na północy i zachodzie upłynie pod znakiem całkowitego zachmurzenia z umiarkowanymi, przejściowo intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu. Może spaść od 15 do nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju również będzie pochmurno, spodziewane są także słabe i umiarkowane przelotne opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 8-10 st. C w zachodniej i północno-zachodniej Polsce do 14-16 st. C w centrum i południu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach może osiągać do 40-50 km/h. Na zachodzie będzie wiać z północnego zachodu, a na wschodzie z południowego wschodu.

Pogoda w piątek przyniesie nam przewagę dużego zachmurzenia ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu na zachodzie, północy oraz lokalnie w centrum kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 8-9 st. C na północy do 9-10 st. C na południu Polski. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie.

Prognozowane opady w dniach 3-7.11 Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na północy i w centrum kraju należy spodziewać się dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na południu wystąpi zachmurzenie umiarkowane, nie powinno jednak padać. Temperatura maksymalna sięgnie około 9-11 st. C. Nieco cieplej będzie jedynie w rejonie Wrocławia - 12-13 st. C. Wiatr powieje dość silny, w porywach do 40-50 km/h, z południowego zachodu.

Pogoda w niedzielę upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami deszczu na przeważającym obszarze kraju. Więcej rozpogodzeń prognozuje się jedynie w rejonie Podkarpacia. Temperatura maksymalna wyniesie około 9-12 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie dość silny, w porywach osiągnie do 40-50 km/h.

Prognozowana temperatura w dniach 3-7.11 Ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl