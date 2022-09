Pogoda znów zrobi się gwałtowna. Kiedy wrócą burze

W weekend wystąpi małe i umiarkowane, a miejscami duże zachmurzenie. Gdzieniegdzie też popada deszcz. Początek kolejnego tygodnia przyniesie natomiast gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz. Temperatura nie przekroczy 25 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem rozległego wyżu Quintin rozciągającego się od wód Oceanu Arktycznego, przez Skandynawię, po Alpy i Karpaty. W ten wyżowy obszar wbił się słabo aktywny front atmosferyczny, rozciągający się nad Bałtykiem, zahaczając o krańce północne Polski. Z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, choć o dość łagodnym obliczu. Ale w nocy da o sobie znać znacznym spadkiem temperatury na północnym wschodzie kraju oraz w górach.

W kolejnych dniach Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia, w chłodnym powietrzu. Jednak od niedzieli południowe regiony kraju dostaną się pod wpływ płytkich niżów znad południowej Europy, układów typowych jeszcze dla lata. Stąd na południu pojawią się przelotne opady i burze, szczególnie w górach. Temperatura nieco wzrośnie za sprawą napływających znad południowej Europy i Morza Śródziemnego cieplejszych mas powietrza, które wyprą nieco chłód z Polski.

Pogoda na piątek

W piątek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, tylko na Wybrzeżu, Kaszubach Warmii i Mazurach będzie ono okresami duże, z przelotnym deszczem do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Pod wieczór zrobi się pochmurno i deszczowo w Bieszczadach. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Małopolsce. Powieje północny i wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia kłębiastego, tylko na południowym wschodzie okaże się ono duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni i wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na południu wzrastające do dużego, z opadami do 5-15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek i wtortek

W poniedziałek czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na południu wzrastające do dużego, z opadami do 5-15 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 17 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Na wtorek prognozuje się pogodną aurę na północy kraju. W pozostałych regionach pojawi się więcej chmur i przelotnie popada deszcz do 5-15 l/mkw. Na południu możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl