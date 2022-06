Pogoda na weekend: deszczowa aura nie odpuści. Będzie padać, a miejscami grzmieć

Nadchodzące dni upłyną pod znakiem przelotnych opadów deszczu. W niektórych regionach nie ucichną burze. W weekend temperatura wyniesie maksymalnie 27 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek w pasie województw centralnych i wschodnich będzie na ogół pochmurno, poza tym wystąpią tam opady deszczu o sumie 2-8 litrów na metr kwadratowy oraz burze. Podczas wyładowań spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr powieje w porywach do 60-90 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 30 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie powieje z północnego zachodu.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie na Podkarpaciu zanikający, przelotny deszcz. Poza tym wystąpi zmienne zachmurzenie, małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z północnego zachodu.

Niedziela upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. W centrum przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Podlasiu do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się pochmurny. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni.

We wtorek na północy i wschodzie Polski przelotnie popada deszcz. Pozostałym regionom kraju dopisze pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:anw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl