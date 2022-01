Pogoda na Trzech Króli i kolejne dni. Powrót mrozu i opadów śniegu

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie nam powrót zimy. Prognozowane są opady śniegu, najczęściej o przelotnym charakterze, ale także ujemne wartości na termometrach. Będą miejsca, w których temperatura nie wyniesie więcej niż -3 stopnie Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda wświęto Trzech Króli przyniesie nam duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W czwartek możliwe są przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 4 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami może być silniejszy.

Piątek na zachodzie zapowiada się pochmurno i śnieżnie. W pozostałej części kraju dzień będzie pogodny. Temperatura maksymalna sięgnie od -2 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 6-10.01 Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na niebie wystąpi zmienne zachmurzenie. W strefie frontu, rozciągającego się od Gdańska, przez centrum, po Śląsk i Małopolskę należy spodziewać się przelotnych opadów śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Niedziela przyniesie nam zachmurzenie zmienne. Na Śląsku i Podlasiu spodziewane są przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Poniedziałek przyniesie nam zmienne zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od -2 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z północnego wschodu, słabo i umiarkowanie.

Prognozowane opady w dniach 6-10.01 Ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl