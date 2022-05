Pogoda na jutro - wtorek 3.05. Północ i południe kraju będą deszczowe. Miejscami zagrzmi

Pogoda na noc: zachmurzenie zmienne. Na Podkarpaciu i w Małopolsce prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu rzędu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna sięgnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. W strefie brzegowej okresami może być umiarkowany.

Pogoda na wtorek 3.05

Pogoda na jutro: w województwach północnych i południowych pojawią się opady deszczu o sumie do 5 l/mkw. W Karpatach niewykluczone są burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu do 10-30 l/mkw. i porywy wiatru do ponad 80 kilometrów na godzinę. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.