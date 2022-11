Pogoda na jutro - środa 23.11. Mróz do -6 stopni. Za dnia sporo chmur, mgły i opady śniegu

Polska znalazła się w obszarze obniżonego ciśnienia, związanego z pochmurnymi niżami rozciągającymi się nad zachodnią, południową i wschodnią Europą. Od północy jednak wbija się klinem zimny wyż Erik znad północnej Skandynawii. To niestety najgorsza mieszanka pogodowa późną jesienią. Niże bowiem podrzucają sporo wilgoci, a wyż trzyma ją, dusi blisko ziemi. To skutkuje aurą pochmurną, ponurą, mgłami i opadami wszelkiego rodzaju. Tylko w miejscach w których zwarta pokrywa chmur na chwilę pęka, wpuszcza nieco słońca, to temperatura szybko i na krótko wzrasta. Tym bardziej, że zimne arktyczne powietrze odsunęło się, a z południa napływ umiarkowanie ciepłe powietrze polarne.

Pogoda na noc 22/23.11

Nadchodząca noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami spodziewane są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu powieje na ogół słabo, tylko na Wybrzeżu może być silniejszy.

Pogoda na jutro - środa 23.11

Środa przyniesie pochmurną i mglistą aurę z przejaśnieniami. Na południu i południowym wschodzie kraju wystąpią słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów, na Podkarpaciu i w Małopolsce będą przechodzić w śnieg z deszczem do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko w górach po południu nasilające się opady śniegu do 5 cm. Temperatura maksymalna sięgnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 4-5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni i wschodni wiatr, będzie słaby i umiarkowany.