Pogoda na jutro - środa 22.02. Miejscami mróz zarówno w nocy, jak i za dnia

Najbliższa noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami, szczególnie we wschodniej części kraju, wystąpią słabe opady deszczu. Na Mazowszu i Ziemi Świętokrzyskiej prognozowane są opady marznące, w wielu miejscach możliwa jest gołoledź. Na Pomorzu widzialność będzie utrudniona z powodu mgieł. Termometry pokażą w najchłodniejszym momencie nocy od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, wiejący z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany.