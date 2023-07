Pogoda na jutro - sobota 22.07. Deszcz możliwy w całym kraju, do 26 stopni

Pogoda na jutro, czyli na sobotę 22.07. Noc zapowiada się pochmurno i deszczowo, a miejscami może zagrzmieć. Podobna aura będzie towarzyszyć nam w dzień - w całej Polsce niebo zasnują chmury, lokalnie burzowe. Na termometrach zobaczymy od 20 do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

W całym kraju w nocy spodziewane jest zmienne zachmurzenie, jedynie w momencie przechodzenia frontu - duże z opadami deszczu. W południowej części kraju mogą wystąpić również burze z opadami do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz porywami wiatru rozwijającymi prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i zachodu, na Wybrzeżu silniejszy.

Prognoza pogody na noc z piątku na sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro

Sobota 22.07 zapowiada się pochmurno. W ciągu dnia może przelotnie popadać deszcz, a w północnej części także zagrzmieć - burzom towarzyszyć będą opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie od 60 do 80 procent. We wszystkich regionach odczujemy komfort termiczny, ale warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeorologiczne w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie mieszkańcom Warszawy zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Termometry pokażą 13 st. C. Z zachodu i południowego zachodu powieje słaby wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota w Warszawie będzie pochmurna, a w ciągu dnia może padać przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe barometry wskażą 998 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie nocą zapanuje zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 11 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowane jest pochmurne niebo, przelotny deszcz i burze z opadami 10-20 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi prędkość 60-80 km/h. Termometry wskażą do 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z kierunków zachodnich. Na barometrach zobaczymy w południe 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy niebo nad Poznaniem będzie pochmurne, popada również przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. O północy barometry pokażą 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 23 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. W południe ciśnienie osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno. Może popadać przelotny deszcz, a momentami spodziewane są burze z opadami do 10-20 l/mkw. i wiatrem osiągającym w porywach 60-70 km/h. Termometry pokażą minimum 14 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby. Na barometrach o północy zobaczymy 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu sobota upłynie pod znakiem zachmurzenia zmiennego i przelotnego deszczu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 23 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. W południe barometry pokażą 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą mieszkańców Krakowa czeka zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem i burzami z opadem do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-70 km/h. Na termometrach zobaczymy minimalnie 15 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w sobotę zapanuje zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą do 24 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Na barometrach zobaczymy w południe 985 hPa.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl