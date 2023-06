Pogoda na jutro - poniedziałek, 5.06. Kolejna zimna noc. W dzień aura lokalnie może zacząć się psuć

Pogoda na noc

Przed nami pogodna noc bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie od 2-4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7-8 st. C na południu i zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 5.06

Poniedziałek upłynie pod znakiem słonecznej aury. W drugiej części dnia prognozuje się wzrost zachmurzenia na południu kraju. Pod koniec dnia lokalnie na krańcach południowych i południowo-zachodnich pojawi się słaby, przelotny opad deszczu o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21-23 st. C na Suwalszczyźnie do 24-25 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zmienny.